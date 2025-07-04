Украина сделала похожим Дональда Трампа на Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп становится все более похожим на своего предшественника Джо Байдена в украинском вопросе, когда заявил о возобновлении поставок вооружения. Такое мнение высказал политолог из Германии Патрик Бааб.
«Доверие между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо», — отметил он.
Бааб считает, что Трампу нужно искать пути соприкосновения с Москвой и вести диалог. По мнению политолога, положить конец украинскому конфликту сможет принятие США позиции России по СВО.
Ранее «МК» писал, что Трамп может быть болен деменцией. К такому выводу пришли журналисты после его ответа по поводу содержания мигрантов в центре «Аллигаторовый Алькатрас».