Сотрудников «Sputnik Азербайджан» выпустили под подписку о невыезде

Однако двое сотрудников с российскими паспортами — директор филиала «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов — по-прежнему содержатся под стражей. Их арест произошел 1 июля 2025 года. После рейда против журналистов МВД Азербайджана инициировало уголовное преследование по пунктам о мошеннических действиях, нелегальной коммерческой деятельности и отмывании средств, добытых преступным способом.