Сотрудников «Sputnik Азербайджан» выпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», имеющих гражданство республики, освободили под обязательство не покидать страну, информирует «Sputnik Ближнее зарубежье».
Однако двое сотрудников с российскими паспортами — директор филиала «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов — по-прежнему содержатся под стражей. Их арест произошел 1 июля 2025 года. После рейда против журналистов МВД Азербайджана инициировало уголовное преследование по пунктам о мошеннических действиях, нелегальной коммерческой деятельности и отмывании средств, добытых преступным способом.
Ранее генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев констатировал отсутствие возможностей для дальнейшей работы «Sputnik Азербайджан» в Азербайджане. Задержание сотрудников агентства лишено каких-либо оснований, им инкриминированы несостоятельные обвинения, а содержание под стражей осуществлено по вымышленному поводу, заявил руководитель медиагруппы. Он акцентировал, что «Россия сегодня» применит все законные механизмы для обеспечения юридической поддержки журналистов.
Азербайджанские правоохранительные органы 30 июня текущего года провели задержание семи сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», входящего в медиахолдинг «Россия сегодня», а также одного представителя агентства Ruptly. Руководитель редакции Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов впоследствии были заключены под стражу на срок четыре месяца.
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