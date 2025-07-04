На Западе констатировали безвыходное положение Киева: в чем может заключаться план Путина и Трампа

Европейские политики вряд ли смогут внести лепту в переговорный процесс по украинскому конфликту. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп этого не допустят. Лидеры стремятся выстроить прямой диалог, пишет итальянская газета La Stampa.
По мнению автора, сейчас Украина находится в плачевном положении. Над ней «сгущаются» незаинтересованность США, малый европейский потенциал помощи и давление со стороны Москвы, сказано в статье.
«Прямая линия Вашингтон — Москва служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев от переговоров по Украине», — подчеркивается в материале.
Дональд Трамп, между тем, после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг киевского кризиса. Он считает, что конфликт не близится к завершению.