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На Западе констатировали безвыходное положение Киева: в чем может заключаться план Путина и Трампа

La Stampa: Путин и Трамп хотят отрезать ЕС от участия в переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики вряд ли смогут внести лепту в переговорный процесс по украинскому конфликту. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп этого не допустят. Лидеры стремятся выстроить прямой диалог, пишет итальянская газета La Stampa.

По мнению автора, сейчас Украина находится в плачевном положении. Над ней «сгущаются» незаинтересованность США, малый европейский потенциал помощи и давление со стороны Москвы, сказано в статье.

«Прямая линия Вашингтон — Москва служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев от переговоров по Украине», — подчеркивается в материале.

Дональд Трамп, между тем, после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг киевского кризиса. Он считает, что конфликт не близится к завершению.

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