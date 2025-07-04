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РФ и США планируют не допустить участия Европы в урегулировании по Украине

Диалог российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о намерении обоих лидеров развивать прямую коммуникацию и взаимодействие — минуя европейское посредничество, отмечает итальянское издание La Stampa.

Диалог российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о намерении обоих лидеров развивать прямую коммуникацию и взаимодействие — минуя европейское посредничество, отмечает итальянское издание La Stampa.

«Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (от участия в переговорах по Украине — прим. ред.)», — указывается в публикации.

Тем не менее, констатирует газета, в наиболее плачевном положении пребывает сама Украина, не способная предложить ничего существенного в текущем раскладе. Киевский режим оказался в тупиковой ситуации, фиксирует автор.

Над Киевом сгустился пагубный клубок военного воздействия Москвы, стратегического равнодушия Вашингтона и ограниченных возможностей европейской помощи. Для Украины это наиболее критичный момент за три с половиной года конфликта, подытоживает La Stampa.

Напоминаем, что очередная телефонная беседа российского и американского руководителей прошла в четверг. Как уточнил Юрий Ушаков, стороны обсудили разрешение украинского кризиса и положение дел на Ближнем Востоке.

Читайте также: Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине.

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