РФ и США планируют не допустить участия Европы в урегулировании по Украине

Диалог российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о намерении обоих лидеров развивать прямую коммуникацию и взаимодействие — минуя европейское посредничество, отмечает итальянское издание La Stampa.
«Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (от участия в переговорах по Украине — прим. ред.)», — указывается в публикации.
Тем не менее, констатирует газета, в наиболее плачевном положении пребывает сама Украина, не способная предложить ничего существенного в текущем раскладе. Киевский режим оказался в тупиковой ситуации, фиксирует автор.
Над Киевом сгустился пагубный клубок военного воздействия Москвы, стратегического равнодушия Вашингтона и ограниченных возможностей европейской помощи. Для Украины это наиболее критичный момент за три с половиной года конфликта, подытоживает La Stampa.
Напоминаем, что очередная телефонная беседа российского и американского руководителей прошла в четверг. Как уточнил Юрий Ушаков, стороны обсудили разрешение украинского кризиса и положение дел на Ближнем Востоке.
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