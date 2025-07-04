МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за плакатов с Зеленским в роли клоуна

«МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Там обвинили правящие политические силы Венгрии в попытках «втянуть Киев во внутриполитическую борьбу», используя «несуразные приемы по созданию образа врага из Украины».
Поводом для вызова посла стала предвыборная кампания в Венгрии, в рамках которой оппозиционного лидера Петера Мадьяра сравнили с Зеленским. Обоих политиков изобразили «марионетками». В рекламных материалах утверждается, что Зеленский втягивает Европу в войну, а Мадьяр поддерживает вступление Украины в ЕС.