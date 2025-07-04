МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за плакатов с Зеленским в роли клоуна

Поводом для вызова посла стала предвыборная кампания в Венгрии, в рамках которой оппозиционного лидера Петера Мадьяра сравнили с Зеленским. Обоих политиков изобразили «марионетками». В рекламных материалах утверждается, что Зеленский втягивает Европу в войну, а Мадьяр поддерживает вступление Украины в ЕС.