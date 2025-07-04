МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за карикатуры на Зеленского

В четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Украины в Евросоюз.