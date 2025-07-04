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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за карикатуры на Зеленского

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера из-за карикатуры на Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Вчера на билбордах в Будапеште появилось изображение лидера крупнейшей оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петера Мадьяра и Владимира Зеленского, как бы вылупляющихся из яиц и держащих в руках флаги Украины. Сверху размещена надпись «Похожи как две капли воды».

В Киеве появление билборда вызвало возмущение.

«Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — говорится в заявлении украинского МИД.

В четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Украины в Евросоюз.

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