США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot

«Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — говорится в документе, срок выполнения этого плана не указан.
Такое резкое расширение планов, вероятно, связано с приоритетом развития противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол» и необходимостью быстро пополнить арсенал. При этом, как сообщала во вторник газета Politico, США приостановили часть поставок вооружений на Украину из-за сокращения собственных запасов. Позже в Белом доме подтвердили, что это решение принято «в интересах национальной безопасности США».
По данным Пентагона, армия США запросила на эти ракеты в 2026 году более 1,31 миллиарда долларов, включая 945,9 миллиона обычного финансирования и 366 миллионов обязательных выплат на закупку еще 96 ракет.
Из этих 945,9 миллиона долларов 549,6 миллиона пойдут на закупку 130 ракет по базовой программе, а еще 396,3 миллиона выделены на 103 ракеты через фонд Overseas Operations Cost для помощи Украине (Operation Atlantic Resolve).
PAC-3 MSE — это модернизированные ракеты-перехватчики с принципом «hit-to-kill», предназначенные для поражения баллистических и крылатых ракет, а также вражеских самолетов прямым попаданием. Согласно бюджету, средняя стоимость одной такой ракеты составляет около 3,871 миллиона долларов.
Президент Трамп официально представил концепцию «Золотого купола» 20 мая, назвав ее «непроницаемым щитом» для США. В рамках программы в ближайшие дни планируется утвердить законопроект, предусматривающий дополнительно 25 миллиардов долларов на развитие интегрированной системы ПВО и ПРО.