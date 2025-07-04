США в четыре раза увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot

Такое резкое расширение планов, вероятно, связано с приоритетом развития противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол» и необходимостью быстро пополнить арсенал. При этом, как сообщала во вторник газета Politico, США приостановили часть поставок вооружений на Украину из-за сокращения собственных запасов. Позже в Белом доме подтвердили, что это решение принято «в интересах национальной безопасности США».