Трамп анонсировал проведение боя UFC в Белом доме в 2026 году

Трамп сообщил, что торжества охватят всю страну, среди них будет и проведение боя. Он также упомянул президента UFC Дану Уайта, сообщает NBC News.
«Мы проведём бой UFC, только представьте, на территории Белого дома. У нас там очень много места», — отметил Трамп.
Он добавил, что речь идёт о «полноценном поединке» за звание чемпиона. Ожидается присутствие от 20 до 25 тысяч зрителей. При этом дату и участников предстоящего боя Трамп не озвучил.
Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается «спасти» Нью-Йорк и сделать его снова великим. Пост появился на странице политика в социальной сети Truth Social в преддверии выборов мэра, которые должны пройти в ноябре 2025 года.