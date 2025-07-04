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Трамп анонсировал проведение боя UFC в Белом доме в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома планируют провести поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Эту информацию он озвучил во время своего выступления в штате Айова. Мероприятие будет приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США в 2026 году.

Источник: Life.ru

Трамп сообщил, что торжества охватят всю страну, среди них будет и проведение боя. Он также упомянул президента UFC Дану Уайта, сообщает NBC News.

«Мы проведём бой UFC, только представьте, на территории Белого дома. У нас там очень много места», — отметил Трамп.

Он добавил, что речь идёт о «полноценном поединке» за звание чемпиона. Ожидается присутствие от 20 до 25 тысяч зрителей. При этом дату и участников предстоящего боя Трамп не озвучил.

Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается «спасти» Нью-Йорк и сделать его снова великим. Пост появился на странице политика в социальной сети Truth Social в преддверии выборов мэра, которые должны пройти в ноябре 2025 года.

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