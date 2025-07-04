Трамп анонсировал проведение боя UFC в Белом доме в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома планируют провести поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Эту информацию он озвучил во время своего выступления в штате Айова. Мероприятие будет приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США в 2026 году.