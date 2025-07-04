Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

«Я сказала: “Дональд, я хочу пожать вам руку”, но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — заявила Меркель, говоря о встрече с политиком в 2017 году в Овальном кабинете.