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Трамп вновь заявил, что в мировых войнах одержали победу США

Глава Белого дома заявил, что США якобы победили не только мировых войнах, но в других конфликтах.

Источник: Аргументы и факты

США якобы одержали победу в обоих мировых войнах и других конфликтах, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы одержали победу в Первой мировой войне. Мы одержали победу во Второй мировой войне. Мы одержали победу в других войнах», — сказал президент в ходе выступления в штате Айова.

При этом президент не упомянул глава Белого дома о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Глава государства назвал её триумфом советского и российского народа.

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