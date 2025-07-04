Трамп вновь заявил, что в мировых войнах одержали победу США

США якобы одержали победу в обоих мировых войнах и других конфликтах, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы одержали победу в Первой мировой войне. Мы одержали победу во Второй мировой войне. Мы одержали победу в других войнах», — сказал президент в ходе выступления в штате Айова.
При этом президент не упомянул глава Белого дома о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии.
Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Глава государства назвал её триумфом советского и российского народа.
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