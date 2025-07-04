Сбежавший из ВСУ Александр Постоенко рассказал о том, как более 2 недель помогал бойцам Вооруженных сил России прятаться от радикалов ВСУ в своем доме недалеко от Красноармейска. Подробностями он поделился в рамках беседы с ТАСС.
«…Потом заехали хлопцы. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал», — рассказал Александр Постоенко корреспонденту ТАСС о знакомстве с российскими военнослужащими.
Он добавил, что солдаты ВС РФ обратились к нему за помощью, когда его населенный пункт находился под обстрелом радикалов ВСУ. По словам Александра Постоенко, российские бойцы оставались с ним 16 дней.
После получения ранения во время очередной атаки киевских неонацистов мужчина отправился в Днепропетровскую область, однако там его схватили военкомы территориальных центров комплектования и зачислили в формирования ВСУ.
Александра Постоенко также уже рассказал о том, как сбежал от пособников режима Зеленского и 20 дней шел до позиций Российской Армии. Сейчас мужчина вступил в отряд украинских добровольцев, которые освобождают Новороссию от оккупации боевиков ВСУ.