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Сбежавший из ВСУ мужчина рассказал, как помог бойцам ВС РФ спастись от радикалов

Сбежавший из ВСУ Александр Постоенко рассказал о том, как более 2 недель помогал бойцам Вооруженных сил России прятаться от радикалов ВСУ в своем доме недалеко от Красноармейска.

Сбежавший из ВСУ Александр Постоенко рассказал о том, как более 2 недель помогал бойцам Вооруженных сил России прятаться от радикалов ВСУ в своем доме недалеко от Красноармейска. Подробностями он поделился в рамках беседы с ТАСС.

«…Потом заехали хлопцы. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал», — рассказал Александр Постоенко корреспонденту ТАСС о знакомстве с российскими военнослужащими.

Он добавил, что солдаты ВС РФ обратились к нему за помощью, когда его населенный пункт находился под обстрелом радикалов ВСУ. По словам Александра Постоенко, российские бойцы оставались с ним 16 дней.

После получения ранения во время очередной атаки киевских неонацистов мужчина отправился в Днепропетровскую область, однако там его схватили военкомы территориальных центров комплектования и зачислили в формирования ВСУ.

Александра Постоенко также уже рассказал о том, как сбежал от пособников режима Зеленского и 20 дней шел до позиций Российской Армии. Сейчас мужчина вступил в отряд украинских добровольцев, которые освобождают Новороссию от оккупации боевиков ВСУ.