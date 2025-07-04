В США четырехкратно увеличили планы закупок ракет ПВО

Армия США планирует четырехкратно увеличить закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE. Это происходит на фоне развития оборонной инициативы «Золотой купол» и сообщений о дефиците американских резервов, вынудившем Пентагон приостановить часть поставок этого вооружения Киеву.
Такие выводы сделаны РИА «Новости» на основе анализа документов проекта военного бюджета на 2026 год.
«Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — указано в документе, где срок реализации данного плана не уточняется.
Столь значительное расширение закупочной программы, вероятно, обусловлено приоритетом совершенствования противоракетной обороны в рамках проекта «Золотой купол» и необходимостью срочно восполнить боезапас.
как информировала во вторник газета Politico, Соединённые Штаты остановили часть поставок вооружений Украине из-за истощения собственных запасов. Позже администрация Белого дома подтвердила, что данное решение принято в интересах национальной безопасности США.
Согласно данным Пентагона, армия США запросила на эти ракеты в 2026 году свыше 1,31 миллиарда долларов. Эта сумма включает 945,9 миллионов долларов базового финансирования и 366 миллионов долларов обязательных расходов на приобретение дополнительных 96 ракет. Из указанных 945,9 миллионов долларов 549,6 миллионов направлены на закупку 130 ракет по основной программе, а ещё 396,3 миллиона предназначены на 103 ракеты через фонд Overseas Operations Cost для поддержки Украины (Operation Atlantic Resolve).
PAC-3 MSE представляют собой усовершенствованные ракеты-перехватчики, созданные для уничтожения баллистических и крылатых ракет, а также вражеской авиации прямым кинетическим поражением. Как следует из бюджетных документов, средняя цена одной такой ракеты составляет приблизительно 3,871 миллиона долларов.
Читайте также: Польша купила у Южной Кореи 180 новых танков, чтобы отдать ВСУ списанную технику.