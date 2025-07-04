В США четырехкратно увеличили планы закупок ракет ПВО

Согласно данным Пентагона, армия США запросила на эти ракеты в 2026 году свыше 1,31 миллиарда долларов. Эта сумма включает 945,9 миллионов долларов базового финансирования и 366 миллионов долларов обязательных расходов на приобретение дополнительных 96 ракет. Из указанных 945,9 миллионов долларов 549,6 миллионов направлены на закупку 130 ракет по основной программе, а ещё 396,3 миллиона предназначены на 103 ракеты через фонд Overseas Operations Cost для поддержки Украины (Operation Atlantic Resolve).