Глава башкирского Благовещенска ушёл в отставку.

«С Сергеем Владимировичем мы работали более пяти лет. За эти годы много всего произошло. Были сложные проекты благоустройства, проблемные вопросы, яркие победы, к которым мы шли вместе всей командой. Были моменты, когда взгляды расходились, когда что-то не удавалось, но без поражений не бывает дальнейшего развития. Спасибо вам за время, за усилия, за то, что не уходили в сторону, даже когда было тяжело», — пожелала коллеге Анна Карабанова.