Глава башкирского Благовещенска ушёл в отставку.

Глава администрации Благовещенска Сергей Завгородний подал в отставку 3 июля, горсовет поддержал его заявление. Об этом сообщила глава района Анна Карабанова.
«С Сергеем Владимировичем мы работали более пяти лет. За эти годы много всего произошло. Были сложные проекты благоустройства, проблемные вопросы, яркие победы, к которым мы шли вместе всей командой. Были моменты, когда взгляды расходились, когда что-то не удавалось, но без поражений не бывает дальнейшего развития. Спасибо вам за время, за усилия, за то, что не уходили в сторону, даже когда было тяжело», — пожелала коллеге Анна Карабанова.
Конкурс на выбор нового главы администрации городского поселения уже объявлен.