Александр Глисков лишился депутатского мандата из-за судимости

Уголовное дело против Глискова было возбуждено осенью 2023 года. Его обвиняют в получении взятки по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Следствие утверждает, что в период с марта по май 2017 года он через посредника потребовал от заместителя руководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова взятку в размере 5 миллионов рублей, обещая «покровительство и действия в интересах взяткодателя». По версии следствия, часть суммы — миллион рублей — была передана через посредников.