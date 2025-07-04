Александр Глисков лишился депутатского мандата из-за судимости

В Законодательном собрании Красноярского края было принято решение о лишении Александра Глискова депутатских полномочий. Это решение стало следствием вступления в законную силу приговора суда.
После известия о лишении мандата, Глисков разместил сообщение в своем телеграм-канале, в котором поблагодарил своих сопартийцев, избирателей и коллег. Он отметил, что не прощается с политикой и планирует написать книгу.
«Желаю успехов своим бывшим коллегам-депутатам на профессиональном пути. Не прощаюсь, ваш экс-депутат Александр Глисков», — написал он.
Уголовное дело против Глискова было возбуждено осенью 2023 года. Его обвиняют в получении взятки по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Следствие утверждает, что в период с марта по май 2017 года он через посредника потребовал от заместителя руководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова взятку в размере 5 миллионов рублей, обещая «покровительство и действия в интересах взяткодателя». По версии следствия, часть суммы — миллион рублей — была передана через посредников.
Глисков свою вину не признает. В своем последнем слове он заявил, что дело является сфабрикованным, а обвинения — «неправдоподобными и неконкретными». Он утверждает, что все доказательства основаны лишь на показаниях свидетелей и считает, что главной целью уголовного преследования является его исключение из политики.
Суд приговорил Глискова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 10 миллионов рублей.