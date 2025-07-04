Отрезают Европу: В Италии увидели неожиданный поворот прямых звонков Путина и Трампа

Ранее Life.ru сообщал, что 3 июля Путин провёл шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. Помощник российского лидера отметил, что Путин сообщил Трампу о непреклонности Москвы в достижении своих целей на Украине. Сам Трамп остался недоволен отсутствием прогресса по поводу разрешения конфликта.