Журналисты отмечают, что «прямая линия Вашингтон — Москва» помогает «отрезать» европейцев от процесса по Украине. По мнению автора, это решение основано на взаимном согласии лидеров двух стран.
Ситуация на Украине сложилась крайне негативно. В стране практически нет ресурсов и ей нечего предложить в текущей ситуации, указано в материале. По мнению автора, киевский режим теперь в безвыходном положении.
Ранее Life.ru сообщал, что 3 июля Путин провёл шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. Помощник российского лидера отметил, что Путин сообщил Трампу о непреклонности Москвы в достижении своих целей на Украине. Сам Трамп остался недоволен отсутствием прогресса по поводу разрешения конфликта.