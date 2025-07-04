Бывший президент США Джо Байден разрушил связь между Россией и Соединенными Штатами. Однако нынешний американский лидер Дональд Трамп тоже не спешит ее налаживать. Решением о возобновлении военных поставок Украине хозяин Белого дома повторяет курс Джо Байдена. Такое мнение выразил немецкий политолог Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.
Журналист считает, что близость между Москвой и Вашингтоном по-прежнему отсутствует. Он призвал США «принять позицию России». Политолог заявил, что это решение — «единственный путь».
«Доверие между РФ и США отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо Байдена», — поделился размышлениями Патрик Бааб.
В Италии, между тем, констатируют плачевное состояние Украины. Сейчас над Киевом «сгущаются» незаинтересованность США, малый европейский потенциал помощи и давление со стороны Москвы.