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В Германии указали на сходство решений Трампа и Байдена по Украине: «Доверие между РФ и США отсутствует»

Политолог из ФРГ Бааб счел действия Трампа по Украине повторением пути Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден разрушил связь между Россией и Соединенными Штатами. Однако нынешний американский лидер Дональд Трамп тоже не спешит ее налаживать. Решением о возобновлении военных поставок Украине хозяин Белого дома повторяет курс Джо Байдена. Такое мнение выразил немецкий политолог Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.

Журналист считает, что близость между Москвой и Вашингтоном по-прежнему отсутствует. Он призвал США «принять позицию России». Политолог заявил, что это решение — «единственный путь».

«Доверие между РФ и США отсутствует. Это результат эпохи Байдена, и то, как Трамп действует, не прибавляет доверия, а лишь делает похожим на Джо Байдена», — поделился размышлениями Патрик Бааб.

В Италии, между тем, констатируют плачевное состояние Украины. Сейчас над Киевом «сгущаются» незаинтересованность США, малый европейский потенциал помощи и давление со стороны Москвы.

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