Newsweek: диалог Путина и Трампа показал интерес к восстановлению отношений

Авторы статьи отмечают, что отношения между Москвой и Вашингтоном значительно ухудшились за время украинского конфликта. Также в публикации подчёркивается, что беседа Путина с Трампом состоялась всего через два дня после того, как российский лидер в первые за три года пообщался по телефону с главой Франции Эмманюэлем Макроном.