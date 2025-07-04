Newsweek: диалог Путина и Трампа показал интерес к восстановлению отношений

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа продемонстрировал заинтересованность сторон в восстановлении отношений РФ и США, написал американский журнал Newsweek.
Авторы статьи отмечают, что отношения между Москвой и Вашингтоном значительно ухудшились за время украинского конфликта. Также в публикации подчёркивается, что беседа Путина с Трампом состоялась всего через два дня после того, как российский лидер в первые за три года пообщался по телефону с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Напомним, разговор президентов России и США, который они провели 4 июня, продолжалсябольше часа. В Кремле заявили, что беседа была «откровенной», оба лидера были «на одной волне». Это был пятый по счёту телефонный разговор Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом.