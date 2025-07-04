Европейская страна впервые лишила россиянина ВНЖ за поездки в Россию и Беларусь

Департамент миграции Литвы информирует о том, что первый гражданин Российской Федерации утратил право на временное пребывание в стране из-за систематических визитов в Россию и Белоруссию.
Подчёркивается, что одному российскому гражданину вид на жительство уже аннулирован. В отношении ещё тридцати граждан РФ запущены процессы отмены временных разрешений на проживание. На данный момент выясняются сопутствующие обстоятельства, ожидаются разъяснения от самих лиц, проходящих по делу.
В Литве с мая месяца действует ограничение, согласно которому россиян, навещающих Российскую Федерацию или Белоруссию чаще, чем раз в три месяца, лишают возможности проживания в балтийской республике. Как следует из заявления, после введения правила в действие было выявлено тридцать четыре человека, потенциально нарушивших данную норму закона.
В апреле 2025 года Сейм пролонгировал на год действие национальных мер ограничительного характера. Парламент отклонил введение новых, более строгих санкций для белорусских граждан, однако утвердил дополнительные ограничения для россиян, связанные с потерей вида на жительство из-за регулярных поездок в РФ и Белоруссию.
Вместе с тем акцентировалось внимание на том, что данное условие не будет применяться в тех случаях, когда поездка в упомянутые страны обусловлена вескими основаниями, а также если граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские транспортировки.
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