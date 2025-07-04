Европейская страна впервые лишила россиянина ВНЖ за поездки в Россию и Беларусь

Вместе с тем акцентировалось внимание на том, что данное условие не будет применяться в тех случаях, когда поездка в упомянутые страны обусловлена вескими основаниями, а также если граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские транспортировки.