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Появились сообщения об уничтожении ЗРК Patriot ВСУ в Киеве

По информации источников, минувшей ночью зафиксировано не менее двух десятков ударов по военным объектам на территории города.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу в украинской столице под удар попала система ПВО Patriot ВСУ, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, поражен ЗРК Patriot, задействованный в прикрытии аэропорта Жуляны.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что минувшей зафиксировано не менее двух десятков ударов попаданий по военным объектам.

Известно о возникновении более 12 очагов пожаров на местах ударов.

В Сети появились кадры поднимающегося в небо над украинской столицей дыма от пожаров.

Ранее появилась информация о нанесении минувшей ночью ударов по военным объектам на территории Киева. Одной из возможных целей ударов называлась система Patriot в районе аэропорта.