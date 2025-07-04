Появились сообщения об уничтожении ЗРК Patriot ВСУ в Киеве

В ночь на пятницу в украинской столице под удар попала система ПВО Patriot ВСУ, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, поражен ЗРК Patriot, задействованный в прикрытии аэропорта Жуляны.
Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что минувшей зафиксировано не менее двух десятков ударов попаданий по военным объектам.
Известно о возникновении более 12 очагов пожаров на местах ударов.
В Сети появились кадры поднимающегося в небо над украинской столицей дыма от пожаров.
Ранее появилась информация о нанесении минувшей ночью ударов по военным объектам на территории Киева. Одной из возможных целей ударов называлась система Patriot в районе аэропорта.