Матвиенко высказалась об изменениях в Конституцию России

Она уверена, что развитие России как суверенного государства, где соблюдаются права и свободы граждан, было бы невозможно, если бы тогда не внесли поправки в Конституцию. Матвиенко особо отметила, что изменения поддержало абсолютное большинство россиян. И назвала это подлинной демократией.