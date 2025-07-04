Матвиенко высказалась об изменениях в Конституцию России

Поправки, внесенные в Конституцию России пять лет назад, определили будущее развитие страны. Без них не было бы суверенного государства, отметила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале по случаю 5-летия со дня принятия изменений в Основной закон.
«Пять лет назад, 4 июля, вступили в силу поправки в Конституцию России. Это особый день в нашей современной истории. Он определил гарантии необратимости нашего закрепления в новой геополитической реальности как значимой мировой державы. Державы с великим прошлым, надежным настоящим и уверенным будущим», — подчеркнула спикер СФ.
Она уверена, что развитие России как суверенного государства, где соблюдаются права и свободы граждан, было бы невозможно, если бы тогда не внесли поправки в Конституцию. Матвиенко особо отметила, что изменения поддержало абсолютное большинство россиян. И назвала это подлинной демократией.
Спикер Совфеда также считает, что один из главных итогов пятилетия действия обновленного Основного закона — это укрепление государственности и общества. И сегодня, по ее словам, это особенно важно. А историческое значение имеет закрепление главенства Конституции РФ над международными правовыми актами.