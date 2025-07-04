Токаев поздравил Трампа с Днем независимости США

В своем обращении он отметил символическое значение этого праздника, назвав его днем, отражающим силу духа американского народа, его приверженность свободе и демократическим ценностям.
«Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов», — говорится в послании.
В завершение Токаев пожелал Трампу успехов в государственной деятельности.
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