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Токаев поздравил Трампа с Днем независимости США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости.

Источник: Курсив

В своем обращении он отметил символическое значение этого праздника, назвав его днем, отражающим силу духа американского народа, его приверженность свободе и демократическим ценностям.

«Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов», — говорится в послании.

В завершение Токаев пожелал Трампу успехов в государственной деятельности.

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