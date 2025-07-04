Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ обновило суточный список атакованных ночью ВСУ регионов

По итогам истекшей ночи российские системы противовоздушной обороны уничтожили 48 беспилотников самолетного типа.

По итогам истекшей ночи российские системы противовоздушной обороны уничтожили 48 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Больше половины — 26 БПЛА — уничтожено в небе над Ростовской областью. Еще 12 сбито над Курским регионом. Вдвое меньше — над Белгородчиной.

Три воздушные цели пытались атаковать Орловскую область. Еще один вражеский дрон ликвидирован над Липецкой областью.

Ранее «МК» писал, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Ростовской области погибла пенсионерка.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше