МО РФ обновило суточный список атакованных ночью ВСУ регионов

По итогам истекшей ночи российские системы противовоздушной обороны уничтожили 48 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Больше половины — 26 БПЛА — уничтожено в небе над Ростовской областью. Еще 12 сбито над Курским регионом. Вдвое меньше — над Белгородчиной.
Три воздушные цели пытались атаковать Орловскую область. Еще один вражеский дрон ликвидирован над Липецкой областью.
Ранее «МК» писал, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Ростовской области погибла пенсионерка.