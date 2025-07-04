Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении солдаты Вооруженных сил России уничтожили паромные переправы через реку Оскол, созданные радикалами формирований киевского режима. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Паромные переправы украинские боевики использовали для переброски материально-технических средств и личного состава», — отметил Андрей Марочко.
Как указал эксперт в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, уничтожить эти транспортные объекты удалось комбинированным ударом артиллерийских расчетов и войсковой авиации Российской Армии.
Андрей Марочко добавил, что потеря переправ не только ослабила рубежи обороны радикалов на подступах к Купянску, но создала ВСУ дополнительные сложности в осуществлении логистики.
Стоит отметить, что это не единственные хорошие новости, поступающие из Харьковщины в первых числах июля. Ранее Андрей Марочко также сообщил, что бойцам ВС России удается все сильнее «прижимать» киевских боевиков к реке Оскол.