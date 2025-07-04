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Артиллерия и авиация ВС России разнесла паромные переправы ВСУ в Харьковщине

Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении солдаты Вооруженных сил России уничтожили паромные переправы через реку Оскол, созданные радикалами формирований киевского режима.

Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении солдаты Вооруженных сил России уничтожили паромные переправы через реку Оскол, созданные радикалами формирований киевского режима. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Паромные переправы украинские боевики использовали для переброски материально-технических средств и личного состава», — отметил Андрей Марочко.

Как указал эксперт в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, уничтожить эти транспортные объекты удалось комбинированным ударом артиллерийских расчетов и войсковой авиации Российской Армии.

Андрей Марочко добавил, что потеря переправ не только ослабила рубежи обороны радикалов на подступах к Купянску, но создала ВСУ дополнительные сложности в осуществлении логистики.

Стоит отметить, что это не единственные хорошие новости, поступающие из Харьковщины в первых числах июля. Ранее Андрей Марочко также сообщил, что бойцам ВС России удается все сильнее «прижимать» киевских боевиков к реке Оскол.