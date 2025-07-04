Ушаков рассказал, что переводчики завершили разговор Путина и Трампа последними

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики. Об этом в четверг, 3 июля, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
— Я знаю, что последними положили трубку переводчики, — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он также рассказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 3 июля, длился около часа. По словам Ушакова, он шел на одной волне, был деловым и конкретным.
Так, в рамках телефонного разговора американский лидер поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине. В ответ Путин заявил, что РФ продолжает стремиться к переговорному разрешению конфликта на Украине.
После этого Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным не добился никакого прогресса по Украине. Он недоволен этим фактом, при этом телефонный разговор президентов был уже шестым по счету. Российский лидер заявил, что Россия не намерена отступать от поставленных целей спецоперации на Украине.