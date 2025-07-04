Ушаков рассказал, что переводчики завершили разговор Путина и Трампа последними

После этого Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным не добился никакого прогресса по Украине. Он недоволен этим фактом, при этом телефонный разговор президентов был уже шестым по счету. Российский лидер заявил, что Россия не намерена отступать от поставленных целей спецоперации на Украине.