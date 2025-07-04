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Глава Узбекистана и премьер Афганистана обсудили многоплановое сотрудничество

На встрече в Ханкенди Шавкат Мирзиёев и Мулла Абдул Гани Барадар обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллу Абдул Гани Барадара. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической сферах.

С особым удовлетворением отмечен устойчивый рост товарооборота и числа совместных предприятий.

«Активизировались деловые контакты. В мае текущего года в Кабуле и Мазари-Шарифе открыты торговые дома Узбекистана. В июне подписано Соглашение о преференциальной торговле», — говорится в сообщении.

Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего развития приграничной торговли и соответствующей инфраструктуры, продвижения проектов кооперации в добывающей, текстильной и фармацевтической отраслях, по выпуску строительных материалов, переработке сельскохозяйственной продукции и других направлениях.

Речь также шла об ускорении реализации стратегически важного регионального проекта — строительства Трансафганской железной дороги.