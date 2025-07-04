Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: российские войска заняли большую часть Каменского

В ходе боев за село взяты в плен украинские военные.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось взять под контроль большую часть села Каменское в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Российские войска продолжают уверенно продвигаться в Каменском… Сейчас большая часть поселка уже под нашими подразделениями», — говорится в публикации.

Сообщается, что в ходе боев за Каменское были захвачены в плен боевики ВСУ. Число пленных не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Каменского и практически выбили противника из северной части села.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, в случае перехода этого населенного пункта под контроль ВС РФ для российских военных откроется дорога для продвижения на Степногорск.