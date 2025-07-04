«РВ»: российские войска заняли большую часть Каменского

Российским бойцам удалось взять под контроль большую часть села Каменское в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Российские войска продолжают уверенно продвигаться в Каменском… Сейчас большая часть поселка уже под нашими подразделениями», — говорится в публикации.
Сообщается, что в ходе боев за Каменское были захвачены в плен боевики ВСУ. Число пленных не уточняется.
Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли под контроль южную часть Каменского и практически выбили противника из северной части села.
По словам военного блогера Юрия Подоляки, в случае перехода этого населенного пункта под контроль ВС РФ для российских военных откроется дорога для продвижения на Степногорск.