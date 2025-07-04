Бывший боец ВСУ 16 дней прятал у себя дома российских солдат

Населённый пункт в окрестностях Красноармейска, где он проживал, подвергался систематическим атакам с применением ударных дронов украинского производства «Баба-Яга». После ожесточённых боёв в селе появились российские военные, которых экс-боец ВСУ, проживавший в крайнем доме у водоёма, принял решение укрыть у себя.