Котенок: российские бойцы начали бои в южной части запорожского села Плавни

Российские подразделения атаковали позиции ВСУ в южной части села Плавни в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«За последние сутки наши подразделения продвинулись в западной части н.п. Каменского и начали бои в южной части н.п. Плавни (куда ранее наши подразделения уже заскакивали)», — написал он.
Котенок сообщил также о захвате российскими бойцами опорного пункта противника между селами Лобковое и Степовое. По информации военкора, войскам РФ удалось продвинуться в северном направлении в районе Степового.
Ранее стало известно о сдаче в плен группы боевиков ВСУ под Каменским.