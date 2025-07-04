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Котенок: российские бойцы начали бои в южной части запорожского села Плавни

Военкор сообщил также о захвате российскими военными опорника ВСУ между селами Лобковое и Степовое.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения атаковали позиции ВСУ в южной части села Плавни в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«За последние сутки наши подразделения продвинулись в западной части н.п. Каменского и начали бои в южной части н.п. Плавни (куда ранее наши подразделения уже заскакивали)», — написал он.

Котенок сообщил также о захвате российскими бойцами опорного пункта противника между селами Лобковое и Степовое. По информации военкора, войскам РФ удалось продвинуться в северном направлении в районе Степового.

Ранее стало известно о сдаче в плен группы боевиков ВСУ под Каменским.