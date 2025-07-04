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Лукашенко поздравил Трампа с Днем Независимости США

Белорусский лидер подчеркнул, что Беларуси и США пора вернуться на линию нормализации отношений, Минск всегда выступал за конструктивный диалог с Вашингтоном.

Источник: AP 2024

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Минску и Вашингтону пора вернуться на путь нормализации отношений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, сообщила президентская пресс-служба в пятницу.

4 июля США отмечают День Независимости. В связи с этой датой белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично поздравил Трампа и всех американцев с государственным праздником.

«В период вашего первого президентства Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии», — говорится в поздравлении.

Президент Беларуси высказал убеждение, что такое положение не идет на пользу интересам двух стран и народов.

«Пришло время его изменить», — подчеркнул Лукашенко.

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