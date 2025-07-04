Лукашенко поздравил Трампа с Днем Независимости США

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Минску и Вашингтону пора вернуться на путь нормализации отношений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, сообщила президентская пресс-служба в пятницу.
4 июля США отмечают День Независимости. В связи с этой датой белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично поздравил Трампа и всех американцев с государственным праздником.
«В период вашего первого президентства Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии», — говорится в поздравлении.
Президент Беларуси высказал убеждение, что такое положение не идет на пользу интересам двух стран и народов.
«Пришло время его изменить», — подчеркнул Лукашенко.