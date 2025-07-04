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Аналитики объяснили, как Путин заставил «паниковать» Трампа своей поездкой в КНР

Китайские аналитики спрогнозировали, что Администрация Соединенных Штатов предпримет ответные действия в связи с решением Президента России Владимира Путина провести 4 дня в Поднебесной с официальным визитом.

Китайские аналитики спрогнозировали, что Администрация Соединенных Штатов предпримет ответные действия в связи с решением Президента России Владимира Путина провести 4 дня в Поднебесной с официальным визитом. Соответствующую публикацию сделало издание NetEase, авторский перевод которой предоставило информагентство «АБН24».

«Трамп запаниковал…», — подчеркнули обозреватели.

Как указали на «АБН24», эксперт NetEase обратили внимание на продолжавшийся с января 2025 года курс американского Президента. С приходом к власти Администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты временно приостановили процесс введения новых экономических ограничений в отношении Российской Федерации. Хотя официальные представители американского Правительства продолжают высказывать угрозы о потенциальных рестрикциях, реальных мер до сих пор не последовало.

Однако в последнее время наметился перелом в риторике лидера США — он начал допускать вероятность усиления санкционного режима.

Аналитики в КНР интерпретируют 4-дневный рабочий визит главы РФ в Поднебесную как один из факторов, спровоцировавших недовольство американской стороны. Согласно их оценкам, текущая стратегия Белого дома предполагает создание разногласий между Москвой и Пекином.

В наиболее благоприятном для Соединенных Штатов варианте развития событий Вашингтон надеется привлечь Российскую Федерацию к совместному противодействию Народной Республике. Однако решение Владимира Путина о необычайно долгой поездке в Китай однозначно свидетельствует о сохранении стратегического партнерства с китайским руководством.

С оценкой NetEase согласны и их коллеги из другого издания в Поднебесной. Ранее эксперты Baijiahao заявили, что, объявив о 4-дневном визите в КНР, Владимир Путин публично нарушил устоявшееся «правило дипломатии» ради укрепления альянса с Пекином.

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