Как указали на «АБН24», эксперт NetEase обратили внимание на продолжавшийся с января 2025 года курс американского Президента. С приходом к власти Администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты временно приостановили процесс введения новых экономических ограничений в отношении Российской Федерации. Хотя официальные представители американского Правительства продолжают высказывать угрозы о потенциальных рестрикциях, реальных мер до сих пор не последовало.