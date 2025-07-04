Над Россией уничтожено 48 украинских беспилотников. Военная операция, день 1227-й

8:33 Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Орловской областью минувшей ночью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
8:17 ❗️Аэропорты Казани, Самары и Ярославля временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.
8:12 Российские средства ПВО отразили атаку БПЛА в Азове, Миллеровском и Тарасовском районах. Из-за падения беспилотного летательного аппарата в поселке Долотинка Миллеровского района поврежден жилой дом, обрушилась плита перекрытия, из-за чего ~погибла женщина~.
8:02 ?Минобороны: за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа.
▪️ 26 — над территорией Ростовской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1227-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.