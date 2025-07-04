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Над Россией уничтожено 48 украинских беспилотников. Военная операция, день 1227-й

В ночь на 4 июля дежурные средства российской ПВО сбили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов было перехвачено над Ростовской областью — 26, в результате атаки погибла женщина, из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. Еще 12 сбили над Курской, шесть над Белгородской, три над Орловской и один — над Липецкой областью, сообщили в Минобороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:33 Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Орловской областью минувшей ночью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:17 ❗️Аэропорты Казани, Самары и Ярославля временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.

8:12 Российские средства ПВО отразили атаку БПЛА в Азове, Миллеровском и Тарасовском районах. Из-за падения беспилотного летательного аппарата в поселке Долотинка Миллеровского района поврежден жилой дом, обрушилась плита перекрытия, из-за чего ~погибла женщина~.

8:02 ?Минобороны: за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа.

▪️ 26 — над территорией Ростовской области,

▪️ 12 — над территорией Курской области,
▪️ 6 — над территорией Белгородской области,
▪️ 3 — над территорией Орловской области,
▪️ 1 — над территорией Липецкой области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1227-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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