Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поздравил американского государственного секретаря Марко Рубио с Днем независимости США. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с наступающим Днем независимости США. В ходе телефонного разговора со своим коллегой 3 июля Путин также подчеркнул важность исторических связей между Россией и Соединёнными Штатами.
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