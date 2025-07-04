Шор: социальный взрыв из-за дела Гуцул может снести власти Молдавии

Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока «Победа» Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет.