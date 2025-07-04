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Терешкова займёт второе место в списке ЛДПР на выборах в Новосибирске

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в Заксобрание Новосибирской области.

Источник: соцсети

Второе и третье места в списке займут экс-вице-мэр Анна Терешкова и девелопер Александр Бойко, сообщает «Сибирский экспресс».

Конференция регионального отделения ЛДПР по выдвижению кандидатов состоится 6 июля.

Анна Терешкова, родившаяся в 1969 году, ранее руководила арт-галереей «Старый город», новосибирским отделением «Правого дела» и сибирским филиалом «Центра современного искусства». В 2014 году она поддержала кандидата от КПРФ Анатолия Локтя на выборах мэра, после чего получила должность вице-мэра и возглавила департамент культуры.

В 2023 году Локоть ушёл в отставку, а Терешкова покинула мэрию в мае 2024-го. С ноября она руководит Новосибирской государственной филармонией. Теперь деятель возвращается в большую политику в составе ЛДПР.

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