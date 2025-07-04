«Можно убить человека, но не его дело»: морпехи пообещали отомстить за погибшего генерала

Для бойцов и командиров 155-й бригады морской пехоты и всего Тихоокеанского флота гибель в Курской области Героя России, заместителя главкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова, который носил позывной «Варяг», стала шоком. Его уважали, любили, на него равнялись. Именно при нем 155-я бригада стала легендарной.
Вот как написал о 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты канал «Тихоокеанский флот»: «Противник трепещет от страха, раз за разом объявляя её погибшей, не понимая, что можно убить человека, но не легендарное соединение, грамотно построенную систему управления, профессионализм и массовый героизм морпехов, а также надёжность российского вооружения».
На базе 155-й бригады будет сформирована дивизия, пишет ресурс, «и дело погибших офицеров будет продолжено, возмездие противнику будет неизбежным и беспощадным».
Авторы военного канала «Тройка» так отзываются о легендарном комбриге, вместе с которым они воевали с 2022 года: «Варяг» был офицером самой высшей категории. Смелым, отважным, глубоко профессиональным. Он всегда старался применять новые разработки на поле боя, вводил новые методы ведения боя".
Уроженец донецкого города Украинска Михаил Гудков лично и близко к сердцу принимал трагедию на Украине. С 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе.
В 2024 году на СВО получил тяжелое ранение. Проведя в больнице два дня, с осколками в теле вернулся в бригаду, где еще почти полгода залечивал раны.
«При нем, — отмечает ресурс, — Морская Пехота обрела новое качество, стала страшным сном любого подразделения всу. …Поднялась на совершенно другой уровень».
«Варяг» был потрясающе смелым, умным, настойчивым, он не боялся сложных, невыполнимых задач. «Морская пехота проламывала оборону, несмотря ни на что. Никто не мог остановить молниеносный натиск черных беретов, — отмечает ресурс. — “Варяг” сделал огромное дело и заложил фундамент нового рода войск. Его дело будет продолжено и доведено до конца».
Военный блогер Владимир Романов в своем канале назвал черты командирского стиля генерала Гудкова: умел наладить эффективное управление и взаимодействие внутри бригады и обеспечить взаимодействие с «соседями»; наладить эффективное снабжение; обеспечить результат с минимально возможными потерями. По его словам, освобождение Кореневского и Глушковского районов Курской области, продвижение в Сумской области — это во многом заслуга 155-й бригады под командованием «Варяга».
По его словам, противнику на участке, где действует 155-я бригада морской пехоты и после гибели генерала Гудкова ловить нечего: «Где “Варяги” — там напряги».