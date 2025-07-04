«Можно убить человека, но не его дело»: морпехи пообещали отомстить за погибшего генерала

Вот как написал о 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты канал «Тихоокеанский флот»: «Противник трепещет от страха, раз за разом объявляя её погибшей, не понимая, что можно убить человека, но не легендарное соединение, грамотно построенную систему управления, профессионализм и массовый героизм морпехов, а также надёжность российского вооружения».