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Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительное письмо американскому госсекретарю Марко Рубио. В телеграмме он выразил надежду, что Россия и США направят поток своих усилий на созидание, а их отношения обретут стабильность. Текст приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Источник: Life.ru

Российский министр попросил Рубио передать поздравления американскому народу, который сегодня отмечает День независимости США, а также передал, что РФ поддерживает американцев на их пути к традиционной американской мечте.

«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределённых историей, географией и “реалиями на земле”, — написал Лавров.

В конце своего письма Ларов пожелал американскому народу мира и процветания.

День независимости (Independence Day) — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозгласила суверенитет от Великобритании.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились около часа. В ходе беседы российский лидер дал понять главе Белого дома, что Москва не собирается никому уступать в вопросе достижения своих целей на Украине. Американский политик заявил, что продвинуться вперёд в рамках урегулирования эта беседа не помогла, при этом в Госдуме подметили, что разговор укрепил дипломатические связи между двумя странами.

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