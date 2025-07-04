Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились около часа. В ходе беседы российский лидер дал понять главе Белого дома, что Москва не собирается никому уступать в вопросе достижения своих целей на Украине. Американский политик заявил, что продвинуться вперёд в рамках урегулирования эта беседа не помогла, при этом в Госдуме подметили, что разговор укрепил дипломатические связи между двумя странами.