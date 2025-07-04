Лавров поздравил Марко Рубио с Днем независимости США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил поздравил американского госсекретаря Марко Рубио с Днем независимости США. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в МИД РФ.
В своем послании Лавров выразил надежду, что отношения между странами в скором времени наладятся и обретут стабильность.
— Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты, — написал министр.
Кроме того, он пожелал всему американскому народу процветания.
— чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью, — цитирует его слова пресс-служба.
3 июля российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, беседа коллег длилась около часа.
В ходе разговора Путин сообщил, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.