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Лавров поздравил Марко Рубио с Днем независимости США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил поздравил американского госсекретаря Марко Рубио с Днем независимости США. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил поздравил американского госсекретаря Марко Рубио с Днем независимости США. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в МИД РФ.

В своем послании Лавров выразил надежду, что отношения между странами в скором времени наладятся и обретут стабильность.

— Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты, — написал министр.

Кроме того, он пожелал всему американскому народу процветания.

— чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью, — цитирует его слова пресс-служба.

3 июля российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, беседа коллег длилась около часа.

В ходе разговора Путин сообщил, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.

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