«Коалиция желающих» стала клубом друзей Киева, но ажиотаж уже схлынул

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в беседе с «ТАСС» заявил, что инициатива Лондона и Парижа по формированию «коалиции желающих» для оказания помощи Украине де-факто эволюционировала в очередное объединение сторонников Киева.
Келин указал, что первоначально проект был ориентирован на привлечение внимания Дональда Трампа, занимавшего в тот период пост президента США. Однако, по оценке дипломата, коалиция не добилась существенных результатов в продвижении заявленных целей.
В итоге акцент сместился на подготовку украинских военнослужащих и наращивание потенциала ВСУ. Посол подчеркнул, что аналогичных альянсов с участием одного и того же круга государств существует значительное количество.
Несмотря на снижение активности коалиции, данный формат продолжает существовать. В ближайшей перспективе намечена видеоконференция глав государств-участниц. Ранее анонсированные планы Великобритании и Франции касательно размещения контингента на Украине были отложены.
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