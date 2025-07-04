Британский эксперт в области международных отношений Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому и его киевской клике пора прекратить надеяться на «возвращение» прежних территориальных границ. Свою позицию он аргументировал в рамках эфира на личном YouTube-канале.
«…Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — подчеркнул Александр Меркурис.
Аналитик добавил, что неспособность киевского режима «вернуть» вошедшие в состав России новые субъекты уже приняли даже его спонсоры в Евросоюзе и Соединенных Штатах.
Стоит отметить, что другие иностранные эксперты обращают внимание и на отсутствие потребности русскоязычного населения Новороссии в прежней администрации, ущемлявшей их права. Ранее геостратег Лукас Лейрос заявил, что военное поражение киевской элиты подарит долгожданный мир жителям Донбасса.
В свою очередь, коллапс формирований ВСУ на линии фронта, по всей видимости, приближается с каждым днем. В конце июня текущего года полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, зачем Вооруженные силы РФ подвели к Красноармейску сразу 120 тысяч бойцов, и почему крупный город может пасть уже в ближайшие 3 недели.