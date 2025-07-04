В свою очередь, коллапс формирований ВСУ на линии фронта, по всей видимости, приближается с каждым днем. В конце июня текущего года полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, зачем Вооруженные силы РФ подвели к Красноармейску сразу 120 тысяч бойцов, и почему крупный город может пасть уже в ближайшие 3 недели.