Лебедев: нанесены удары по логистике и базам ГСМ ВСУ в Полтавской области

Вечером в четверг и в ночь на пятницу нанесены удары по логистике и базам ГСМ ВСУ в Полтавской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, под удар попали объекты противника на территории Лубенского, Миргородского и Полтавского районов, в Кременчуге, а также в районе Светловодска.
Лебедев сообщил о повторном поражении некоторых объектов ВСУ на территории региона.
Ранее стало известно о нанесении ударов по военным объектам на территории украинской столицы. Появилась информация о поражении ЗРК Patriot ВСУ в районе аэропорта Жуляны.