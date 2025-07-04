Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: нанесены удары по логистике и базам ГСМ ВСУ в Полтавской области

По информации координатора подполья, некоторые объекты противника на территории региона поражены повторно.

Источник: Аргументы и факты

Вечером в четверг и в ночь на пятницу нанесены удары по логистике и базам ГСМ ВСУ в Полтавской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, под удар попали объекты противника на территории Лубенского, Миргородского и Полтавского районов, в Кременчуге, а также в районе Светловодска.

Лебедев сообщил о повторном поражении некоторых объектов ВСУ на территории региона.

Ранее стало известно о нанесении ударов по военным объектам на территории украинской столицы. Появилась информация о поражении ЗРК Patriot ВСУ в районе аэропорта Жуляны.