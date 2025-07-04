МИД России: Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости США. Об этом сообщили в российском МИД.
Лавров в поздравительной телеграмме выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном в будущем обретут стабильность и предсказуемость и будут строиться на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов.
«Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты», — сказано в тексте поздравления.
Лавров пожелал американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, сохраняя незыблемыми заветы Декларации независимости Соединенных Штатов о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.