Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России: Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Глава МИД РФ надеется, что отношения между РФ и США обретут стабильность и предсказуемость.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости США. Об этом сообщили в российском МИД.

Лавров в поздравительной телеграмме выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном в будущем обретут стабильность и предсказуемость и будут строиться на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов.

«Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты», — сказано в тексте поздравления.

Лавров пожелал американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, сохраняя незыблемыми заветы Декларации независимости Соединенных Штатов о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше