Трампу наконец подфартило: рвется устроить бой UFC в Белом доме

Трамп начинает празднование Дня независимости 4 июля с принятия законопроекта о налогах и расходах и обещает провести бой UFC в Белом доме. На митинге в Айове президент США заявил, что «ненавидит» законодателей, которые выступили против подписанного им законопроекта, и рассказал о планах по празднованию 250-летия Америки.
Дональд Трамп отпраздновал принятие своего подписанного закона о налогах и расходах, заявив, что «лучшего подарка на день рождения для Америки быть не может» накануне праздника 4 июля.
Как пишет The Guardian, президент США совершил круг почета во время мероприятия в Де-Мойне, штат Айова, которое было официально объявлено началом ежегодного празднования 250-летия Америки в 2026 году.
Но Трамп превратил потенциально объединяющий момент в предвыборный митинг, высмеивая стиль выступления Джо Байдена, повторяя утверждения о фальсифицированных выборах и критикуя СМИ за «фейковые новости». Меняя политику, он заявил, что готов позволить трудовым мигрантам остаться в США, если фермеры, на которых они работают, поручатся за них.
Только через полчаса Трамп рассказал о планах на празднование полувековой годовщины, которое, по его словам, будет включать в себя «Великую Американскую государственную ярмарку», а также бой на бойцовском чемпионате UFC для 25 000 зрителей на территории Белого дома.
Моника Кроули, представитель Трампа в организационной группе America250, назвала Айову «логичным выбором» для проведения юбилейного мероприятия. Она сказала, что расположение Айовы в центре страны символизирует желание использовать предстоящие торжества для объединения людей.
Но как только он прибыл в центр страны в красной кепке с надписью «USA», риторика Трампа стала такой же противоречивой, как и прежде, поскольку он купался в лучах своего «Одного большого красивого законопроекта», едва-едва прошедшего в Палате представителей в четверг, отмечает The Guardian. Радикальный закон надолго продлевает налоговые льготы Трампа на 2017 год, добавляет сотни миллиардов долларов к финансированию Пентагона и пограничной безопасности, сокращает медицинскую страховку и продовольственные талоны, а также поэтапно отменяет налоговые льготы на экологически чистую энергию. По данным беспартийного бюджетного управления Конгресса, это увеличит дефицит бюджета почти на 3,3 трлн долларов в течение десятилетия.
«Для Америки не может быть лучшего подарка на день рождения, чем феноменальная победа, которой мы добились всего несколько часов назад, когда Конгресс принял “Один большой красивый законопроект”, призванный снова сделать Америку великой», — сказал Трамп собравшимся в выставочном комплексе штата.
Отстаивая влияние законопроекта на налоги на недвижимость, Трамп назвал банкиров, которые эксплуатируют своих клиентов, «шейлоками» — термин, который Антидиффамационная лига назвала антисемитским стереотипом. Байден извинился за использование этого слова в 2014 году, когда он был вице-президентом, напоминает The Guardian.
Позже Трамп заявил, что он не знал, что слово «шейлоки» связано с антисемитизмом. «Я никогда не слышал, чтобы это звучало так», — сказал президент журналистам по возвращении в Вашингтон. «Шейлок — это тот, кто дает деньги взаймы по высоким ставкам. Вы смотрите на это по-другому. Я никогда такого не слышал».
Демократы говорят, что законопроект отнимет еду и здравоохранение у бедных, а миллиарды достанутся богатым. Но Трамп горько пожаловался, что их объединенная оппозиция носит личный характер: «Только потому, что они ненавидят Трампа. Но я их тоже ненавижу, вы знаете об этом? Я правда Я ненавижу их. Я их терпеть не могу, потому что я действительно верю, что они ненавидят нашу страну».
Далее президент похвастался: «За сто шестьдесят пять дней правления Трампа Америка одержала такую победу, какой, честно говоря, еще никто не видел за всю историю президентства».
С присущей ему живостью он рассказал, как помощник назвал его величайшим президентом в истории США, превзошедшим Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Трамп рассказал о недавних ударах США по иранским ядерным объектам, снижении цен на яйца, торговых сделках с Великобританией и Вьетнамом и снижении числа мигрантов, пересекающих южную границу с Мексикой.
Но, молчаливо признавая, что его жесткая политика массовых депортаций, возможно, зашла слишком далеко, Трамп отметил, что от фермеров поступили некоторые жалобы на то, что их урожай находится под угрозой из-за нехватки рабочей силы. Обращаясь к своему министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, Трамп сказал: «Если фермер готов каким-то образом поручиться за этих людей, Кристи, я думаю, мы должны просто сказать, что это будет хорошо, верно?».
Выступая в штате Среднего Запада, где сельское хозяйство является доминирующей отраслью, президент добавил: «Мы не хотим, чтобы это происходило там, где мы забираем всех работников с ферм». Он пообещал, что также будет работать над этим вопросом с гостиничной индустрией.
Несколько тысяч зрителей часами ждали Трампа при температуре выше 32 градусов, надев атрибутику Трампа, в том числе кепки с надписью «Make America Great Again», футболки с надписью «Ultra Maga» и плюшевую обезьянку в собственной миниатюрной футболке Трампа.
На гигантских телеэкранах были изображены отцы-основатели, а на импровизированной открытой арене развевались 55 флагов США, в том числе огромный, свисающий с крана. Певец Ли Гринвуд поприветствовал Трампа своей песней «Боже, благослови США».
Недавний опрос Gallup показал, что в США наблюдается самый широкий раскол в патриотизме за последние более чем два десятилетия: только около трети демократов заявляют, что гордятся тем, что они американцы, по сравнению примерно с девятью из десяти республиканцев.
В анонсе «Грядущих битв за исторические сюжеты» Трамп пообещал открыть Национальный сад героев Америки, а затем заявил: «Они снесли множество наших статуй. Они снесли статуи некоторых из величайших людей, которые когда-либо жили на нашей земле. Я помешал им свергнуть Томаса Джефферсона … Вы можете себе представить, кого они собирались выдвинуть.».
Трамп рассказал, что празднование 250-й годовщины также будет включать в себя показ по телевидению «Игр патриотов» под руководством Роберта Кеннеди-младшего для лучших спортсменов средней школы и национальную ярмарку штата, которая начнется в Айове, проедет по ярмаркам штата по всей стране и завершится фестивалем в Национальном торговом центре в Вашингтоне.
Самое удивительное, что Трамп заявил, что планирует представить смешанные единоборства UFC в Белом доме. Он регулярно посещает бои UFC, считает президента UFC Дану Уайта своим близким другом и считает поклонников этого вида спорта частью своей политической базы, отмечает The Guardian.
«Мы собираемся провести бой UFC — только представьте — на территории Белого дома», — сказал Трамп. «У нас там много земли. Мы собираемся немного построить — нет, это сделает Дана… Мы собираемся провести бой UFC, чемпионский бой, полноценный бой, в котором примут участие 20−25 000 человек, и мы также собираемся провести его в составе 250 человек».
Во время своего часового выступления, которое переходило от темы к теме, Трамп внезапно услышал вдалеке взрыв. До годовщины покушения на него в Батлере, штат Пенсильвания, осталось всего 10 дней. «Надеюсь, это всего лишь фейерверк», — сказал он.