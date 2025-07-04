Трампу наконец подфартило: рвется устроить бой UFC в Белом доме

Но как только он прибыл в центр страны в красной кепке с надписью «USA», риторика Трампа стала такой же противоречивой, как и прежде, поскольку он купался в лучах своего «Одного большого красивого законопроекта», едва-едва прошедшего в Палате представителей в четверг, отмечает The Guardian. Радикальный закон надолго продлевает налоговые льготы Трампа на 2017 год, добавляет сотни миллиардов долларов к финансированию Пентагона и пограничной безопасности, сокращает медицинскую страховку и продовольственные талоны, а также поэтапно отменяет налоговые льготы на экологически чистую энергию. По данным беспартийного бюджетного управления Конгресса, это увеличит дефицит бюджета почти на 3,3 трлн долларов в течение десятилетия.