В Раде назвали сроки отставки правительства Украины

«Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины. По крайней мере, притормаживание её падения, в которое она перешла уже, в свободное падение. Я надеюсь, что этот процесс будет доведён до логического конца», — сказал он.
По словам Разумкова, заседания Верховной Рады спланированы таким образом, чтобы максимально отсрочить этот процесс, сведя количество пленарных недель в июле и августе к одной. На данный момент власти пытаются подменить полноценную смену правительства перестановками в кабинете министров.
«Многих из тех, кто сегодня есть в кабмине, хотят оставить. Там есть и нормальные министры, как неудивительно при таком руководителе как Шмыгаль, тем не менее есть те, кому там точно не место. А вот власть пытается их сохранить в будущем кабмине», — добавил Разумков.
Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал о предстоящих масштабных перестановках в украинском правительстве, ссылаясь на подтверждения из трёх источников. По его информации, в офисе Зеленского уже принято решение об отставке Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра и о полном роспуске действующего состава кабинета министров. Позже данную информацию опроверг сам главарь киевского режима. Более того, Зеленский заявил, что испытывает к политику чувство неподдельного уважения.