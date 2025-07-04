В Раде назвали сроки отставки правительства Украины

«Многих из тех, кто сегодня есть в кабмине, хотят оставить. Там есть и нормальные министры, как неудивительно при таком руководителе как Шмыгаль, тем не менее есть те, кому там точно не место. А вот власть пытается их сохранить в будущем кабмине», — добавил Разумков.