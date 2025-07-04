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Главные новости 4 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 4 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 июля 2025

Трамп подвел итоги разговора с Путиным об Украине

Президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг украинского кризиса. По его словам, ему не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта. Он добавил, что Вашингтон продолжит отправлять Киеву оружие, но с учетом нужд Пентагона.

Над регионами РФ средства ПВО сбили 48 дронов ВСУ

4 июля средства ПВО отразили очередную атаку украинских БПЛА. Было перехвачено 48 дронов над пятью регионами. В Ростовской области из-за падения обломков беспилотников повреждены дома, погибла пенсионерка. В Сергиевом Посаде зафиксировано падение четырех дронов ВСУ, два человека получили ранения.

Россия признала Исламский Эмират Афганистан

Москва подтвердила официальное признание Исламского Эмирата Афганистан. Ранее в российском МИДе приняли копии верительных грамот у назначенного посла эмирата в РФ Гуль Хасана Хасана. В министерстве отметили, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в борьбе с терроризмом.

Производитель вина оказался фигурантом дела «Южуралзолота»

Среди активов, которые Генпрокуратура требует изъять в рамках иска к Константину Струкову, являющемуся главой «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), есть доля в краснодарской компании «Сады Предгорья» предпринимателя Андрея Верзилина. У кубанского бизнесмена есть активы в сфере виноделия, сообщает РБК.

В Сумской области предприниматели массово распродают бизнес

В Сумской области украинские бизнесмены выставляют на продажу офисные, коммерческие помещения и свои компании. По бросовым ценам сбываются магазины и склады. Арендаторы спешно покидают рынки, площади в торговых центрах. Причина напряженности — приближение линии фронта и наступление ВС РФ.

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