Спасибо лицемерным либералам: европейская молодежь растеряла веру в демократию

Большинство молодых европейцев выразили надежду на потенциал ЕС, а двое из трех в подавляющем большинстве высказались за то, чтобы их страна осталась в блоке, если он все еще существует. Но 39% опрошенных назвали ЕС не особенно демократичным, и только 6% сказали, что их собственные национальные правительства работают хорошо и не нуждаются в существенных изменениях.