Спасибо лицемерным либералам: европейская молодежь растеряла веру в демократию

Новый опрос показал, что молодые европейцы теряют веру в демократию. Самая низкая поддержка наблюдается во Франции, Испании и Польше, в то время как 21% молодых жителей Европы поддерживают авторитарное правление при определенных обстоятельствах.
Исследование показало, что только половина молодых людей во Франции и Испании считают демократию лучшей формой правления, а среди их польских ровесников поддержка еще ниже, пишет The Guardian.
Большинство представителей европейского поколения Z — 57% — предпочитают демократию любой другой форме правления. Однако уровень поддержки значительно варьировался, достигая всего 48% в Польше и лишь около 51−52% в Испании и Франции, а в Германии он был самым высоким — 71%.
Более чем каждый пятый (21%) высказался бы за авторитарное правление при определенных, неуточненных обстоятельствах. Самый высокий показатель был в Италии (24%), а самый низкий — в Германии (15%). Во Франции, Испании и Польше этот показатель составил 23%.
Почти каждый десятый житель страны заявил, что его не волнует, является ли его правительство демократическим или нет, в то время как еще 14% не знали или уклонились от ответа.
Торстен Фаас, политолог из Берлинского свободного университета, который работал над исследованием, комментирует: «Среди людей, которые считают себя политически правоцентристами и чувствуют себя экономически ущемленными, их поддержка демократии снижается всего до одного из трех. Демократия находится под давлением как изнутри, так и извне».
Исследование проводилось в апреле и мае. Более 6700 человек в возрасте от 16 до 26 лет из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Греции и Польши приняли участие в девятом ежегодном опросе, проведенном институтом YouGov для фонда Tui, который финансирует проекты, посвященные молодежи в Европе.
Сорок восемь процентов опрошенных обеспокоены тем, что демократическая система в их собственной стране находится под угрозой, в том числе 61 процент в Германии, где экономика — крупнейшая в Европе — находится в плачевном состоянии, а ультраправые добились значительных успехов, чему отчасти способствовала растущая поддержка молодых избирателей.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, усиление Китая и конфликт на Украине привели к тому, что, по мнению респондентов, власть перешла от Европы, и только 42% считают ЕС одним из трех ведущих мировых игроков.
Несмотря на Brexit, а возможно, и благодаря ему, этот показатель был самым высоким среди британцев — 50%. Из опрошенных в Великобритании 73% хотели бы вернуться в ЕС, в то время как почти половина молодых европейцев (47%) стремились к укреплению связей между ЕС и Великобританией.
83% опрошенных считают США частью «тройки сильных мира сего», за ними следуют Китай (75%) и Россия (57%).
Растущая поляризация также вытесняет молодых европейцев на идеологическую обочину вместе со старшими, но в процессе этого возникло заметное гендерное неравенство, констатирует The Guardian.
Почти каждый пятый — 19% — назвал себя политически правоцентристским, по сравнению с 14% в 2021 году, в то время как 33% назвали себя центристами, 32% — левыми и 16% без каких-либо обозначений.
Женщины в Германии, Франции и Италии чаще называют себя «прогрессивными», чем четыре года назад, в то время как молодые люди в Польше и Греции за тот же период стали более консервативными.
С 2021 года поддержка ужесточения миграционных ограничений выросла по всем направлениям — с 26% до 38%.
Большинство молодых европейцев выразили надежду на потенциал ЕС, а двое из трех в подавляющем большинстве высказались за то, чтобы их страна осталась в блоке, если он все еще существует. Но 39% опрошенных назвали ЕС не особенно демократичным, и только 6% сказали, что их собственные национальные правительства работают хорошо и не нуждаются в существенных изменениях.
Более половины — 53% — считают, что ЕС слишком сосредоточен на деталях и тривиальных вопросах. Они хотели бы, чтобы блок справился с высокой стоимостью жизни, укрепил оборону от внешних угроз и создал лучшие условия для компаний, чтобы улучшить экономику.
Эльке Хлаватчек, глава Фонда Tui, сказала: «Европейский проект, который на протяжении десятилетий приносил нам мир, свободу передвижения и экономический прогресс, считается громоздким».
Греческий народ видит острейшую необходимость в фундаментальной перестройке своей политической системы и наиболее скептически относится к ЕС, который, по словам Фааса, коренится в хронической травме долгового кризиса еврозоны, поставившего экономику их страны на грань.
Несмотря на более активную поддержку защиты климата среди молодых европейцев, только каждый третий заявил, что это должно быть приоритетом перед экономическим ростом. Этот показатель снизился с 44% в 2021 году.