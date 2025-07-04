Два десантника больше месяца удерживали опорник под атаками ВСУ

Двум российским десантникам из группировки войск «Днепр» удалось на протяжении 37 дней удерживать опорный пункт, находясь в окружении и под постоянными обстрелами ВСУ. Об этом рассказал непосредственный участник событий с позывным «Крона» и его сослуживец «Фартовый», передает РИА Новости.
«Зашли с нашего подразделения два человека и больше месяца удерживали опорник», — рассказал «Фартовый».
Сам опорник удалось взять легко, всего с одного выстрела гранатомета, поделились бойцы «Днепра». В результате двое укронацистов было уничтожено, двое сдались в плен. Позже десантники поняли, что оказались в полукольце, но задачу на удержание позиций необходимо было выполнить.
«Крона» отметил, что они с товарищем находились под постоянными обстрелами. Враг не жалел артиллерии, дронов, применял тяжелые БПЛА типа «Баба-Яга». Российских бойцов пытались выкурить при помощи газовых атак.
«Их там и жгли, и травили… Химию кидали какую-то. Ну газы в основном… Выдержали все накаты», — пояснил «Фартовый».
Десантникам удалось удержать опорный пункт при помощи военной хитрости. Они соорудили ложную позицию, на которую приходилась часть вражеских ударов. Укронацисты пытались брать опорник штурмом, но этого им не удалось. Сейчас российские военнослужащие после контузий находятся в тылу на восстановлении и реабилитации.