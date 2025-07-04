Перед началом переговоров о прекращении огня воюющая страна убила около 90 человек

Медики и официальные лица в Газе сообщили, что за ночь и в четверг было убито около 90 человек, в том числе много женщин и детей. По их словам, в ночь на вторник и среду число жертв было выше. Среди пострадавших — Марван аль-Султан, кардиолог и директор индонезийской больницы в северной части Газы, который погиб в результате авиаудара, в результате которого также погибли его жена и пятеро детей.