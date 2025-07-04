Перед началом переговоров о прекращении огня воюющая страна убила около 90 человек

Израиль усиливает смертоносные бомбардировки сектора Газа перед началом переговоров о прекращении огня. Официальные лица заявляют, что с вечера среды погибло около 90 человек, в то время как кабинет безопасности Израиля готовится к заседанию.
Израиль усилил свое наступление в Газе в преддверии предстоящих переговоров о прекращении огня, когда военные корабли и артиллерия начали одну из самых смертоносных и интенсивных за многие месяцы бомбардировок по опустошенной палестинской территории, пишет The Guardian.
Медики и официальные лица в Газе сообщили, что за ночь и в четверг было убито около 90 человек, в том числе много женщин и детей. По их словам, в ночь на вторник и среду число жертв было выше. Среди пострадавших — Марван аль-Султан, кардиолог и директор индонезийской больницы в северной части Газы, который погиб в результате авиаудара, в результате которого также погибли его жена и пятеро детей.
В общей сложности, по данным официальных лиц, на этой неделе, возможно, погибло около 300 человек и тысячи получили ранения, отмечает The Guardian.
Несмотря на новую волну насилия в Газе, надежды на прекращение огня возросли после заявления Дональда Трампа во вторник о том, что Израиль принял условия потенциальной сделки с ХАМАСОМ. Сделка предполагала бы 60-дневную первоначальную паузу в боевых действиях, частичный вывод израильских войск из Газы и освобождение некоторых заложников, все еще удерживаемых ХАМАСОМ.
Кабинет безопасности Израиля должен был собраться в четверг вечером, чтобы решить, следует ли быстро продвигаться к соглашению с ХАМАСОМ или отдать приказ о дальнейшей военной эскалации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен вылететь в воскресенье в Вашингтон для переговоров с Трампом и высокопоставленными официальными лицами США. Ожидается, что они обсудят прекращение огня, недавнюю войну между Израилем и Ираном и возможности для заключения амбициозных региональных соглашений.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар описал «позитивные признаки» прекращения огня, а министр энергетики Эли Коэн заявил новостному сайту Ynet, что «определенно есть готовность продвигать сделку».
Ожидается, что ХАМАС даст первоначальный ответ на предложения о прекращении огня в пятницу, но группировка расколота. Политическое руководство за пределами Газы, в основном базирующееся в Катаре и Стамбуле, выступает за прекращение огня, но те, кто находится на самой территории, хотят продолжать борьбу, сообщили источники, близкие к движению.
Предыдущее соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСОМ было расторгнуто в марте, когда Израиль отказался от обещания перейти ко второму этапу переговоров, напоминает The Guardian. С тех пор в результате последовательных израильских авиаударов, обстрелов и столкновений между израильскими войсками и оставшимися боевиками ХАМАСА в Газе погибло почти 6500 человек. Хотя полная блокада Газы, введенная Израилем, в настоящее время частично снята, лишь очень ограниченные поставки доставляются наиболее уязвимым слоям населения на этой территории, которым угрожает голод.
Жертвами в четверг стали десятки палестинцев, пытавшихся получить гуманитарную помощь, а пять человек погибли в результате израильского обстрела по пути в пункты, находящиеся в ведении Гуманитарного фонда Газы, новой и секретной частной организации, поддерживаемой США и Израилем, которая в мае начала раздавать основные продовольственные наборы из четырех центров, охраняемых израильскими властями. силы.
По словам палестинских официальных лиц, около 45 палестинцев, обратившихся за помощью, были убиты в других районах Газы, предположительно, в результате израильского обстрела. За последние недели сотни людей были убиты, когда они собирались огромными толпами вокруг разграбленных грузовиков и автоколонн, доставленных в Газу ООН.
Израильские военные признали в понедельник, что пострадали мирные палестинцы, обратившиеся за помощью, и что их силам были даны новые инструкции после того, что они назвали «извлеченными уроками».
Волна интенсивных нападений в последние дни, по-видимому, направлена на то, чтобы оказать давление на ХАМАС в переговорах. Основное внимание было сосредоточено на севере Газы, где воинствующая исламистская организация по-прежнему имеет свои позиции, хотя и значительно ослабленные.
В четверг в городе Газа 12 человек были убиты и многие получили ранения в результате удара по школе Мустафы Хафеза, в которой размещаются перемещенные лица, в районе аль-Рималь, сообщил представитель гражданской обороны Мохаммад аль-Мугайир. На кадрах, снятых местными журналистами, видно, как дети бродят по обугленному, разбомбленному убежищу, а груды обгоревшего мусора тлеют.
Толпы скорбящих собрались у больницы аль-Шифа, где мужчины и женщины оплакивали тела погибших. «У нас не осталось жизни. Пусть они просто уничтожат нас, чтобы мы могли наконец отдохнуть», — сказала одна женщина, потерявшая родственников во время ударов, и не назвала своего имени.
«У нас ничего не осталось. Две мои дочери погибли, а теперь еще и моя племянница вместе со своими шестью детьми и мужем сгорели заживо», — сказала она.
Израильские военные заявили, что они нанесли удар по ключевому боевику ХАМАСА, действовавшему в школе, выразили сожаление по поводу причинения вреда «непричастным лицам» и предприняли шаги для минимизации такого ущерба.
Аналитики отмечают, что успех Израиля в короткой войне с Ираном в прошлом месяце укрепил политическую позицию Нетаньяху, который теперь меньше полагается на поддержку партнеров по ультраправой коалиции, выступающих против любой сделки с ХАМАСОМ. Опросы показывают, что израильское общество хочет положить конец войне и вернуть оставшихся заложников домой.
Египетские и израильские официальные лица, проинформированные о переговорах, заявили, что новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСОМ 10 из 50 заложников, все еще удерживаемых в Газе — восьми в первый день и двух в последний. В свою очередь, Израиль выведет войска из некоторых районов Газы, позволит значительно увеличить объем помощи, поступающей на территорию, и освободит сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
Региональный дипломат, проинформированный о переговорах, сказал, что сейчас появилась «большая возможность» достичь соглашения. «Судя по всему, люди готовы», — сказал он.
Также, по-видимому, достигнута договоренность о доставке помощи в Газу, при этом ООН и Палестинский Красный Полумесяц, вероятно, возглавят гуманитарные усилия. Новое соглашение приведет к тому, что после достижения соглашения о прекращении огня Газой будет управлять группа квалифицированных палестинцев, не имеющих политической принадлежности.
Однако остаются большие пробелы. Израиль хочет разоружения ХАМАСА и изгнания его руководства, базирующегося в Газе, в то время как ХАМАС хочет гарантий постоянного прекращения боевых действий.
Война в Газе, как напоминает The Guardian, была спровоцирована нападением на юг Израиля в октябре 2023 года, в ходе которого боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, убили 1219 человек, в основном гражданских лиц, и похитили 251 человека. В результате военной кампании возмездия Израиля в Газе погибли по меньшей мере 57 012 человек, также в основном гражданские лица, согласно подсчетам министерства здравоохранения этой территории, которые считаются надежными ООН и правительствами многих западных стран.