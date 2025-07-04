В Кишиневе проходит первый двусторонний саммит Молдова — ЕС

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В пятницу в Кишиневе проходит первый двусторонний саммит Молдова — Европейский союз. Как сообщили в пресс-службе администрации президента, мероприятие организовано под эгидой главы государства и призвано подтвердить приверженность молдавских властей вступлению в Европейский союз.
В связи с проведением саммита в столице Молдовы с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение на центральных улицах и по маршруту следования делегаций от аэропорта до резиденции президента.
Известно, что Молдову на саммите представят президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан. Со стороны ЕС в Кишинев прибудут председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Обсуждения на главном заседании саммита будут сосредоточены на вопросах партнерства Молдовы с Европейским союзом. В числе основных тем — процесс вступления республики в ЕС, европейская поддержка в контексте конфликта на Украине, а также реализация плана роста для Молдовы в размере 1,9 миллиарда евро. Также будут рассмотрены вопросы укрепления торговых отношений, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, перехода к зеленой энергетике и цифровой трансформации.
По окончании заседания участники саммита проведут совместную пресс-конференцию.