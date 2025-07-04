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В Кишиневе проходит первый двусторонний саммит Молдова — ЕС

Двусторонний саммит Молдова — Европейский союз проводится впервые.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В пятницу в Кишиневе проходит первый двусторонний саммит Молдова — Европейский союз. Как сообщили в пресс-службе администрации президента, мероприятие организовано под эгидой главы государства и призвано подтвердить приверженность молдавских властей вступлению в Европейский союз.

В связи с проведением саммита в столице Молдовы с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение на центральных улицах и по маршруту следования делегаций от аэропорта до резиденции президента.

Известно, что Молдову на саммите представят президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан. Со стороны ЕС в Кишинев прибудут председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обсуждения на главном заседании саммита будут сосредоточены на вопросах партнерства Молдовы с Европейским союзом. В числе основных тем — процесс вступления республики в ЕС, европейская поддержка в контексте конфликта на Украине, а также реализация плана роста для Молдовы в размере 1,9 миллиарда евро. Также будут рассмотрены вопросы укрепления торговых отношений, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, перехода к зеленой энергетике и цифровой трансформации.

По окончании заседания участники саммита проведут совместную пресс-конференцию.

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