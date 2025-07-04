В Кишиневе проходит первый двусторонний саммит Молдова — ЕС

Обсуждения на главном заседании саммита будут сосредоточены на вопросах партнерства Молдовы с Европейским союзом. В числе основных тем — процесс вступления республики в ЕС, европейская поддержка в контексте конфликта на Украине, а также реализация плана роста для Молдовы в размере 1,9 миллиарда евро. Также будут рассмотрены вопросы укрепления торговых отношений, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, перехода к зеленой энергетике и цифровой трансформации.