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Сербские силовики обратились к оппозиционерам, желающим перекрыть Белград

Сотрудники Министерства внутренний дел Республики Сербия обратились с предупреждением к участникам массовых антиправительственных демонстраций в Белграде, столице страны.

Сотрудники Министерства внутренний дел Республики Сербия обратились с предупреждением к участникам массовых антиправительственных демонстраций в Белграде, столице страны. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление силовиков.

«Против всех, кто нарушит закон, будут возбуждены административные и уголовные дела», — заявили сотрудники правопорядка.

Как указали на РИА Новости, это обращение полиции адресовано прежде всего тем демонстрантам, которые перекрывают улицы в столице Республики.

Ранее спикер Парламента страны, комментируя антиправительственные протесты, заявила, что силовики еще не допускали со своей стороны превышения полномочий. За последние два дня правоохранители задержали порядка 80 оппозиционеров.