В Госдуме призвали проверить диаспоры во всех регионах России

Напомним, в конце июня российские силовики провели операцию по задержанию азербайджанской этнической группировки, членов которой подозревают в убийстве конкурентов по бизнесу в нулевых. Несколькими днями позже в Баку задержали двух журналистов российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Послу республики в Москве была вручена нота с требованием немедленно освободить их. Спустя несколько дней в Азербайджане задержали российских релокантов и туристов. На снимках из зала суда видно, что их сильно избили. В российском МИД выразили послу Азербайджана протест из-за намеренного демонтажа отношений.